Губернатор штата Нью-Йорк подал в отставку после обвинения прокуратуры в сексуальных домогательствах

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо решил добровольно уйти в отставку на фоне обвинения прокуратуры в сексуальных домогательствах.

Куомо заявил, что покинет свой пост через две недели. "В свете обстоятельств лучший способ помочь сейчас — это отойти в сторону и позволить правительству вернуться к управлению", - заявил губернатор. Он добавил, что скандал, расследование и суд мешают нормально функционировать ему как главе штата.

Пока его должность будет замещать вице-губернатор.

Прокуратура выдвинула официальное обвинение 3 августа, после чего многие видные политики призывали Куомо уйти в отставку.

Генеральная прокуратура обвинила губернатора в сексуальных домогательствах в отношении нескольких женщин. Сам губернатор-демократ отрицает обвинения. Согласно отчету прокуратуры, Куомо домогался действующих и бывших чиновниц, которые работали в его подчинении, но не только.

По мнению прокуратуры, домогательства выражались в "нежелательных и несогласованных прикосновениях", "комментариях сексуального характера". Прокурор штата считает, что губернатор нарушил несколько федеральных и местных законов.

Прокуратура подробно описывает эпизоды домогательств к 11 женщинам.