Михаил Гуцериев передал долю в "Русснефти" своему брату

Бизнесмен Михаил Гуцериев передал свою долю в нефтяной компании "Русснефть" своему брату Саит-Саламу.

37,15% Михаила Гуцериева перешли к кипрскому офшору Vemonar Holdings, принадлежащему брату бизнесмена.

Накануне Евросоюз и Великобритания ввели санкции в отношении Гуцериева за поддержку режима Александра Лукашенко в Белоруссии.

В июле "Русснефть" привлекла юридических консультантов, которые констатировали отсутствие у Михаила Гуцериева контроля над нефтекомпанией по нормам санкционного регулирования ЕС. Заключение было утверждено советом директоров, куда также входят представители крупного акционера "Русснефти" и ее партнера — швейцарского трейдера Glencore, пишет "Коммерсант". При этом в июне из-за санкций Total и Glencore отказались покупать грузы у связанных с Михаилом Гуцериевым компаний, а ряд банков отказал в кредитовании поставок.