10 Августа 2021
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Коллаж, Госуслуги, кабина для голосования (2020) | Фото: Накануне.RU

Власти Москвы запретили принуждать бюджетников-коммунальщиков к дистанционному голосованию

Вице-мэр Москвы по вопросам ЖКХ Петр Бирюков провел специальное совещание со своими подчиненными и руководителями муниципальных предприятий, на котором заявил о недопустимости принуждения работников к записи на дистанционное электронное голосование (ДЭГ). Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами в столице, главред "Эха Москвы" Алексей Венедиктов.
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"Вице-мэр провел совещание с руководителями всех подразделений, где обратил внимание на недопустимость принуждения сотрудников к э-голосованию, призвал некоторых особенно ретивых подчиненных к порядку, запретил любое требование отчетности по поводу участия в выборах и указал на наличие стимулирующей программы "Миллион призов", которую москвичам предложила Московская Торгово-промышленная палата", - заявил Венедиктов.

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Теги: петр бирюков, дистанционное голосование, бюджетники, принуждение, алексей венедиктов



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