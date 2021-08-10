Власти Москвы запретили принуждать бюджетников-коммунальщиков к дистанционному голосованию

Вице-мэр Москвы по вопросам ЖКХ Петр Бирюков провел специальное совещание со своими подчиненными и руководителями муниципальных предприятий, на котором заявил о недопустимости принуждения работников к записи на дистанционное электронное голосование (ДЭГ). Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами в столице, главред "Эха Москвы" Алексей Венедиктов.

"Вице-мэр провел совещание с руководителями всех подразделений, где обратил внимание на недопустимость принуждения сотрудников к э-голосованию, призвал некоторых особенно ретивых подчиненных к порядку, запретил любое требование отчетности по поводу участия в выборах и указал на наличие стимулирующей программы "Миллион призов", которую москвичам предложила Московская Торгово-промышленная палата", - заявил Венедиктов.