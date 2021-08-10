10 Августа 2021
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Происшествия Северо-Кавказский ФО
кислород (2020) | Фото: Екатеринбург.рф

Задержан главврач владикавказской больницы, где из-за прорыва трубы с кислородом скончались пациенты

Во Владикавказе задержали главного врача больницы, где погибли 11 человек посла прорыва трубы с кислородом. "В рамках расследования уголовного дела задержан 58-летний главный врач больницы", - сообщили в пресс-службе республиканского управления СКР по Северной Осетии.

Главврачу могут вменить ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть пациентов). Следствие намерено ходатайствовать об аресте руководителя больницы.

Напомним, накануне в Республиканской клинической больнице скорой медицинской помощи во Владикавказе произошел прорыв кислородной трубы, питающей реанимационное отделение, в котором находились пациенты, подключенные к аппаратам искусственной вентиляции легких. В результате умерли девять больных, находившихся в реанимационном отделении. Позже скончались еще два человека.

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Теги: владикавказ, больница, кислород, задержание, главврач



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