Задержан главврач владикавказской больницы, где из-за прорыва трубы с кислородом скончались пациенты

Во Владикавказе задержали главного врача больницы, где погибли 11 человек посла прорыва трубы с кислородом. "В рамках расследования уголовного дела задержан 58-летний главный врач больницы", - сообщили в пресс-службе республиканского управления СКР по Северной Осетии.

Главврачу могут вменить ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть пациентов). Следствие намерено ходатайствовать об аресте руководителя больницы.

Напомним, накануне в Республиканской клинической больнице скорой медицинской помощи во Владикавказе произошел прорыв кислородной трубы, питающей реанимационное отделение, в котором находились пациенты, подключенные к аппаратам искусственной вентиляции легких. В результате умерли девять больных, находившихся в реанимационном отделении. Позже скончались еще два человека.