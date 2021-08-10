"ПСЖ" анонсировал переход Лионеля Месси

В социальных сетях французского клуба "Пари Сен-Жермен" появился ролик, посвящённый переходу бывшего игрока "Барселоны" Лионеля Месси.

Имя футболиста в ролике не упоминается, но намёки на легендарного аргентинца очевидны (к примеру, кадр с шестью "Золотыми мячами" у Эйфелевой башни).

Как ранее сообщали СМИ, контракт будет рассчитан на два года с возможностью продления ещё на сезон. Зарплата Месси в новой команде составит примерно 35 млн евро в год с учётом бонусов.

Напомним, что контракт 34-летнего футболиста с "Барселоной" истёк 30 июня 2021 года. Стороны не смогли договориться о новом соглашении и 5 августа было объявлено, что Лионель покинет клуб, за который выступал с 2004 года. О том, что Месси перейдёт именно в "ПСЖ" сообщил и президент "Барселоны" Жоан Лапорту.