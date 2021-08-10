11 Августа 2021
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Уральский клинический лечебно-реабилитационный центр (УКЛРЦ) им. В.В. Тетюхина в Нижнем Тагиле (2021) | Фото: Накануне.RU

"Результатом перевода на самоокупаемость станет банкротство": в сети собирают подписи в защиту госпиталя Тетюхина

Неравнодушные жители продолжают бороться за сохранение госпиталя имени Владислава Тетюхина в Нижнем Тагиле. В интернете на сайте change.org появилась соответствующая петиция, передает корреспондент Накануне.RU.

Автор документа утверждает, что в реалиях, когда платные услуги оказывались клиникой всего в размере 3% в денежном эквиваленте в сравнении с остальными источниками поступления финансирования, клинику хотят оставить на самоокупаемости от платных услуг.

Как сказано в документе, все это закончится банкротством.

"В Свердловской области проживает 4 290 800 человек (по данным из открытых источников), как минимум 50% семей, проживающих на этой территории, обращались в эту клинику, так как доверяют специалистам этой клиники, они завоевали свою репутацию, в клинике современное оборудование, отличный персонал. Лично мой супруг долгое время ходил по разным больницам и ему не могли поставить ни диагноз, ни сказать элементарно причину боли. В 2018 году супруг обратился в данную клинику, ему сделали Кате и не просто отправили с результатом, а несколько профессоров консультировались между собой и установили причину боли, дали обстоятельный совет, по какому пути лечения нужно двигаться дальше! А, к примеру, в Федеральной Медсанчасти 21 в г. Нижняя Салда ему сделали Кате и отстраненно сказали, что нет видимых причин. Найдутся тысячи примеров, подтверждающих моё личное желание и желание жителей Свердловской области не просто дать жизнь клинике, а помочь ей в дальнейшем работать на полную мощность с федеральным финансированием!" - пишут авторы петиции.

В настоящий момент петицию подписали уже около пяти тысяч человек.

Отметим, что госпиталь приостановил лечение ряда пациентов 1 августа.

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Теги: Госпиталь Тетюхина, Нижний Тагил, банкротство, петиция



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Ранее 30.07.2021 09:39 Мск "Госпиталь умирает голодной смертью!" УКЛЦ им.Тетюхина может остановить работу с 1 августа


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