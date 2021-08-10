"Пермский международный марафон" перенесли на год из-за коронавируса

Пермский марафон будет перенесен на сентябрь 2022 года. Такое решение приняли организаторы марафона в связь с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации Перми.

При принятии решения учитывались рекомендации оперштаба и Роспотребнадзора. Ситуация с коронавирусом в регионе по-прежнему остается напряженной.

"Решение об отмене мероприятия принимали эксперты, поэтому им нужно доверять и прислушиваться к рекомендациям эпидемиологов. К сожалению, в этом году установлен запрет на проведение марафона, но это вынужденная мера для безопасности всех спортсменов и участников", – прокомментировал мастер спорта по триатлону Алексей Силин.

Регистрационные взносы, оплаченные за участие в Пермском марафоне-2021, будут действительны в 2022 году. Кроме того, возможен возврат средств через личный кабинет на сайте "Russia Running". Лицам, оплатившим регистрационный взнос через спортшколу олимпийского резерва "Орленок", необходимо обратиться непосредственно в спортивную школу. Оформить возврат средств станет возможным с 16 августа.