Светлана Костина назначена министром общественной безопасности Челябинской области

И.о. министра общественной безопасности Светлана Костина была назначена в апреле 2020 года после отставки вице-губернатора - министра общественной безопасности Челябинской области Олега Климова.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер назначил Светлану Костину министром общественной безопасности региона. Постановление о назначение опубликовано на портале правовой информации, передает корреспондент Накануне.RU .

Форум временно не работает по техническим причинам, приносим извинения.





