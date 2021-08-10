Светлана Костина назначена министром общественной безопасности Челябинской области
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер назначил Светлану Костину министром общественной безопасности региона. Постановление о назначение опубликовано на портале правовой информации, передает корреспондент Накануне.RU.
Светлана Костина назначена министром с 23 августа.
И.о. министра общественной безопасности Светлана Костина была назначена в апреле 2020 года после отставки вице-губернатора - министра общественной безопасности Челябинской области Олега Климова.