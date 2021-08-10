Алексей Текслер встретился с новым начальником челябинского управления СКР

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер провел встречу с новым начальником регионального следственного управления СКР Петром Решетниковым и руководителем четвертого следственного управления Главного следственного управления СК РФ Виктором Обоскаловым, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

В ходе встречи участники обсудили вопросы соблюдения прав граждан, обеспечения общественной безопасности, стабильной социальной политической обстановки и профилактики коррупции.

"В моем лице, лице команды правительства региона вы всегда найдете соратника. Будем оказывать максимальное содействие в вопросах борьбы с коррупцией. Как руководитель антитеррористической и антикоррупционной комиссий добавлю, что мы держим на контроле эти вопросы. В их решении важна профилактика", - отметил на встрече глава региона.

Петр Решетников отметил, что профилактику преступлений считает приоритетом на новом месте работы.

Добавим, что ранее Петр Решетников возглавлял Уральское следственное управление на транспорте СК России.