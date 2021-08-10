10 Августа 2021
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Политика Челябинская область
Алексей Текслер, Петр Решетников, Виктор Обоскалов, (2021) | Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

Алексей Текслер встретился с новым начальником челябинского управления СКР

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер провел встречу с новым начальником регионального следственного управления СКР Петром Решетниковым и руководителем четвертого следственного управления Главного следственного управления СК РФ Виктором Обоскаловым, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

В ходе встречи участники обсудили вопросы соблюдения прав граждан, обеспечения общественной безопасности, стабильной социальной политической обстановки и профилактики коррупции.

Алексей Текслер, Петр Решетников, Виктор Обоскалов,(2021)|Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

"В моем лице, лице команды правительства региона вы всегда найдете соратника. Будем оказывать максимальное содействие в вопросах борьбы с коррупцией. Как руководитель антитеррористической и антикоррупционной комиссий добавлю, что мы держим на контроле эти вопросы. В их решении важна профилактика", - отметил на встрече глава региона.

Петр Решетников отметил, что профилактику преступлений считает приоритетом на новом месте работы.

начальник следственного управления СКР по Челябинской области, Петр Решетников,(2021)|Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

Добавим, что ранее Петр Решетников возглавлял Уральское следственное управление на транспорте СК России.

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Теги: Петр Решетников, Алексей Текслер,



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