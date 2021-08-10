"Мы хотим дышать": 7-летний житель Красноярска записал обращение к Путину

Красноярск, который и так входит в число российских городов с самым загрязненным воздухом, накрыл смог от лесных пожаров в Якутии.

В сети в связи с этим появилось видеообращение, записанное 7-летним мальчиком Вовой Каменевым для его тезки в Кремле. Ребенок просит президента России помочь решить экологические проблемы города.

"Уважаемый наш президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Прошу вас взять под личный контроль вопрос об экологической ситуации в Красноярске. Нам нечем дышать, мы хотим жить. Хотим играть на улице, но мамы не разрешают — говорят, что там вредно", - рассказывает ребенок.

Он говорит, что воздух стал совсем грязным из-за лесных пожаров.

Сегодня Минприроды и Рослесхоз на заседании федерального штаба по тушению лесных пожаров предложили ввести в Якутии режим межрегионального ЧС. Дым от пожаров достиг уже почти всех уголков России от западных до восточных окраин, а по данным NASA – распростерся уже и до Северного полюса.