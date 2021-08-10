10 Августа 2021
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Вакцина от коронавируса &quot;Спутник V&quot; (2021) | Фото: instagram.com/evgenykuyvashev

В Сан-Марино назвали процент вакцинированных "Спутником V", у которых после двух прививок появились антитела

Власти республики Сан-Марино и ученые из римского Национального института инфекционных заболеваний имени Ладзаро Спалланцани провели исследование иммунитета у жителей страны, вакцинированных "Спутником V".

Исследование более чем 5 тыс. вакцинированных показало, что после второй дозы препарата антитела к COVID-19 появились у более 99% участников исследования, передает ТАСС со ссылкой на представителя института.

Впрочем, пока нет систематизированных данных об уровне антител, ученым только предстоит провести анализ.

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Теги: спутник v, антитела, вакцинация, сан-марино



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