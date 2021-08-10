В Сан-Марино назвали процент вакцинированных "Спутником V", у которых после двух прививок появились антитела

Власти республики Сан-Марино и ученые из римского Национального института инфекционных заболеваний имени Ладзаро Спалланцани провели исследование иммунитета у жителей страны, вакцинированных "Спутником V".

Исследование более чем 5 тыс. вакцинированных показало, что после второй дозы препарата антитела к COVID-19 появились у более 99% участников исследования, передает ТАСС со ссылкой на представителя института.

Впрочем, пока нет систематизированных данных об уровне антител, ученым только предстоит провести анализ.