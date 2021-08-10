Суд отклонил иск Навального к Пескову из-за слов о работе на ЦРУ

Пресненский суд Москвы отклонил иск Алексея Навального к пресс-секретарю российского президента Дмитрию Пескову с требованием опровергнуть слова о работе оппозиционера на ЦРУ. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

Иск был подан в конце марта 2021 года, а саму эту мысль Песков выразил осенью прошлого года.

Напомним, в ноябре 2020 года Навальный уже подавал подобный иск, из которого следует, что официальный представитель Кремля якобы распространил сведения, не соответствующие действительности и порочащие честь, достоинство и деловую репутацию Навального. Речь шла о двух заявлениях пресс-секретаря главы государства – Песков говорил, что с Навальным "работают специалисты ЦРУ" и "все, что он озвучивает, - то, что ему вкладывает в уста эта организация".