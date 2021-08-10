Предвыборные митинги кандидатам в депутаты обязаны согласовывать – Памфилова

10 Августа 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Элиты считают, что заняли место под солнцем"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика В России Москва
Элла Памфилова, ЦИК (2019) | Фото: ЦИК

Предвыборные митинги кандидатам в депутаты обязаны согласовывать – Памфилова

Группа кандидатов в депутаты Госдумы, среди которых были экс-член ОНК Марина Литвинович, депутат Мосгордумы Сергей Митрохин и др., сегодня пришли в Центральную избирательную комиссию России и попросили ее председателя Эллу Памфилову встретиться с ними. Не без сложностей, но встреча состоялась.
Читайте также:

Кандидаты в депутаты пришли выразить свою обеспокоенность по поводу отсутствия на предстоящих выборах наблюдателей от ОБСЕ. Российская сторона не согласовала число наблюдателей от этой организации. В ОБСЕ запросили въезд 500 наблюдателей, это возмутило ЦИК, поскольку на выборы в другие страны ОБСЕ посылает в десять раз меньше контролирующих инспекторов. Официально запрет на въезд запрошенного числа наблюдателей объяснили эпидемической ситуацией.

"Мы пообщались с Эллой Памфиловой. По поводу отсутствия наблюдателей ОБСЕ: она ссылается на рекомендации Роспотребнадзора по ковиду. Но есть и хорошая новость: предвыборные митинги власти обязаны согласовывать! Они не могут их запретить, как это сейчас происходит, ссылаясь на ковидные ограничения. Я уже с этим столкнулась. Панфилова готова нам помогать в осуществлении нашего законного права на проведение предвыборной агитации в форме митингов, пикетов и тд. при "соблюдении дистанции и масок". Ну ок!" – написала в своем Telegram-канале Марина Литвинович.

add_circle ОБСУДИТЬ
Форум временно не работает по техническим причинам, приносим извинения.


Теги: цик, марина литвинович, выборы в госдуму, элла памфилова, митинги, согласование, обсе, наблюдатели



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети