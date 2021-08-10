Предвыборные митинги кандидатам в депутаты обязаны согласовывать – Памфилова

Группа кандидатов в депутаты Госдумы, среди которых были экс-член ОНК Марина Литвинович, депутат Мосгордумы Сергей Митрохин и др., сегодня пришли в Центральную избирательную комиссию России и попросили ее председателя Эллу Памфилову встретиться с ними. Не без сложностей, но встреча состоялась.

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Кандидаты в депутаты пришли выразить свою обеспокоенность по поводу отсутствия на предстоящих выборах наблюдателей от ОБСЕ. Российская сторона не согласовала число наблюдателей от этой организации. В ОБСЕ запросили въезд 500 наблюдателей, это возмутило ЦИК, поскольку на выборы в другие страны ОБСЕ посылает в десять раз меньше контролирующих инспекторов. Официально запрет на въезд запрошенного числа наблюдателей объяснили эпидемической ситуацией.

"Мы пообщались с Эллой Памфиловой. По поводу отсутствия наблюдателей ОБСЕ: она ссылается на рекомендации Роспотребнадзора по ковиду. Но есть и хорошая новость: предвыборные митинги власти обязаны согласовывать! Они не могут их запретить, как это сейчас происходит, ссылаясь на ковидные ограничения. Я уже с этим столкнулась. Панфилова готова нам помогать в осуществлении нашего законного права на проведение предвыборной агитации в форме митингов, пикетов и тд. при "соблюдении дистанции и масок". Ну ок!" – написала в своем Telegram-канале Марина Литвинович.