В Челябинской области у 189 жителей, вернувшихся из-за границы в июле, выявили коронавирус

В июле у 189 южноуральцев, вернувшихся из-за рубежа, выявили коронавирус. Об этом на брифинге рассказала первый вице-губернатор региона Ирина Гехт, передает корреспондент Накануне.RU.

В июле в регион после заграничных поездок вернулись 16 тыс. 660 человек, положительный результат на коронавирус был выявлен у 189 человек (1,1%).

За последнюю неделю в область вернулись 3 тыс. 326 граждан, положительный результат на ковид получили 46 человек.