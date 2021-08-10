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ФК &quot;Урал&quot; (2020) | Фото: Накануне.RU

Контракт на два года: "Урал" объявил о назначении Шалимова новым главным тренером

ФК "Урал" объявил о том, что Игорь Шалимов назначен главным тренером команды.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе екатеринбургского клуба, контракт с российским специалистом рассчитан на два года.

"Клуб надеется на плодотворное сотрудничество с Игорем Михайловичем. Руководство и все сотрудники окажут главному тренеру всю необходимую помощь в работе. Новый наставник "Урала" уже прилетел в Екатеринбург и завтра проведет первую тренировку", - говорится в заявлении команды.

В Российской Премьер-лиге Шалимов дебютировал в 2003 году в качестве главного тренера элистинского "Уралана". С 2008 по 2011 годы он возглавлял женскую сборную России. В 2015 году работал в системе "Краснодара", а с 2016 по 2018 годы был главным тренером "быков". После этого возглавлял "Химки" и "Ахмат".

Игорь Шалимов(2021)|Фото: пресс-служба ФК "Урал"

Напомним, сегодня Юрий Матвеев официально покинул пост главного тренера ФК "Урал". Сообщалось, что специалист и руководство клуба пришли к совместному решению о прекращении сотрудничества.

После вчерашнего поражения от "Сочи" "Урал" опустился на 15-е место в турнирной таблице.

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Теги: Урал, Шалимов, тренер, назначение



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