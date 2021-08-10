Минобрнауки снова умывает руки: "Вузам в регионах виднее, какие меры надо принимать"

Глава "Сириуса" и сопредседатель центрального штаба ОНФ Елена Шмелева сегодня продолжила выяснять, являются ли рекомендации Минобрнауки по невакцинированным студентам обязательным. Скандал разгорелся накануне, когда Шмелева обсуждала с вузовской общественностью предстоящий учебный год.

Сегодня на встречу на площадке "Единой России" пригласили ректоров и замминистра высшего образования и науки Дмитрия Афанасьева. Тот долго объяснял, что рекомендации ведомства на то и рекомендации, что никаких последствий не несут. Но при этом ответственность всю перекладывают на руководство конкретных вузов, а те, как известно еще с прошлого года, предпочитают перестраховаться.

В прошлом году из-за пандемии примерно так же вяло министерство раздавало рекомендации не повышать и даже снижать плату за обучение в дистанционном формате, при этом редкий вуз слушал Москву, и суды заполонили коллективные иски от студентов, не желающих платить за совсем другой уровень образования.

Теперь ведомство занимает аналогичную позицию по допуску студентов на лекции и в общежития. "При заселении в общежитие никакие рекомендации не предусматривают ограничения по принципу вакцинированности. Но университетам на местах виднее, исходя из позиции властей местных, количества больных и вакцинированных. Издан не приказ, не требование, а рекомендации. Они разрабатывались в самый острый период третьей фазы. В пределе, когда ситуация требует этого, меры могут быть разные, в том числе дифференцированные, - довольно уклончиво высказался Афанасьев. - Отсутствие прививки не являются причиной недопуска в кампус, общежитие и университет. Мы готовы поработать над дополнительным разъяснением". Замминистра также высказал готовность вести проверку по каждому случаю, когда будут допускаться запреты, а вузы, где безосновательно вводятся принудительные меры, могут получить "административные решения". Впрочем, принудительные меры же могут быть введены на основании – а рекомендации никаких четких критериев оснований не дают, все на откуп регионам и ректорам.

Шмелева указала, что при анализе текста рекомендаций у некоторых участников образовательного процесса все же возникло ощущение, что это будут обязательства. "Надо выяснить и исключить из рекомендаций то, что позволило их неоднозначно трактовать. Мы должны чувствовать ответственность за такие информационные взрывы, которые могут дезориентировать ребят", - отметила она.

Ректоры, кстати, высказали еще несколько опасений, связанных с материальными ресурсами. Ректор ВШЭ Никита Анисимов отметил, что "гибридный формат" обучения с разделением потоков и переводом некоторых лекций в онлайн-формат требуют дополнительных расходов. У столичных вузов вроде "вышки" такие ресурсы есть, но так дела обстоят далеко не у всех. А ректор Чувашского госуниверситета Андрей Александров поднял тему вакцинации иностранных студентов. В ЧГУ их около 2 тыс., ректор считает, что "это не очень много", и вуз может себе позволить привить их за свой счет, поскольку иностранцев сейчас в России прививают только за деньги. Но, опять же, не все вузы смогут себе такое позволить.