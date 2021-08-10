Хованского внесли в реестр лиц, причастных к терроризму или экстремизму

Росфинмониторинг включил блогера Юрия Хованского в перечень граждан, причастных к терроризму и экстремизму.

Его действующие счета в банках будут заморожены, открыть новые он не сможет.

Напомним, Хованский находится в СИЗО по делу об оправдании терроризма в песне о теракте в "Норд-Осте". Он был задержан 9 июня, на следующий день суд арестовал блогера на два месяца.

Возбуждено уголовное дело по статье 205.2 УК РФ "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма". Хованский признал вину и раскаялся.