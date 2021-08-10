На процессе по делу офицеров ФСБ всплыл особняк в Италии с мрамором и золотой мебелью

У бывшего замглавы банковского управления ФСБ полковника Дмитрия Фролова и его подчиненного полковника Андрея Васильева нашлась дорогостоящая недвижимость, сообщает"Коммерсантъ".

О дорогостоящей недвижимости стало известно в Московском гарнизонном военном суде.

У Фролова имеется четырехэтажный особняк премиум-класса на берегу озера Комо в 40 километрах от Милана стоимостью четыре миллиона евро. По словам гособвинителя, дом был приобретен на незаконные доходы, так как экс-чекист числится безработным.

В особняк ранее был завезен каррарский мрамор для наружной отделки и окантованная золотом мебель, а в ванной комнате установлены вешалки стоимостью в 2,5 тысячи евро. Защита Фролова заявила, что дом был куплен его отцом.

У Васильева в собственности 200 земельных участков, домов и строений нежилого назначения в Московской области. В одном только Истринском городском округе семья Васильевых, по данным Генпрокуратуры, владеет 81 объектом, а их полный список еле поместился на девяти листах.

Представители ГП сообщили, что вся подозрительная недвижимость уже арестована.

Напомним, в июле в Московский гарнизонный военный суд поступили материалы уголовного дела бывшего заместителя начальника управления "К" Службы экономической безопасности ФСБ РФ Дмитрия Фролова. Бывшего чекиста обвиняют в получении особо крупной взятки и хищении путем мошенничества.

Ранее показания на экс-силовика дал его подчиненный, бывший подполковник-миллиардер Кирилл Черкалин.

По версии следствия, в 2007 году Фролов осуществлял надзор за деятельностью банков. По просьбе знакомого сотрудника АКБ "Кредитимпэкс" он поддержал банк, хотя на тот момент ЦБ заподозрил банк в отмывочных операциях. Благодаря вмешательству Фролова, как полагает следствие, кредитная организация проработала еще шесть лет. За это полковник каждый месяц получал откат в виде 100-150 тысяч долларов.

Кроме того, Фролова обвиняют в том, что в 2011 году он обманным путем отобрал у предпринимателя Сергея Гляделкина 12 готовых строительных объектов в Москве. Действуя в интересах бизнес-партнера потерпевшего, Фролов, а также его подчиненные Кирилл Черкалин и Андрей Васильев убедили Гляделкина отказаться от своей доли в компании, продающей недвижимость.