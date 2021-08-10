10 Августа 2021
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Студенты УРГЭУ (2021) | Фото: Накануне.RU

Ректор МГУ о начале учебного года: "Это будет смешанный формат с акцентом на очное обучение"

Учебный год в МГУ им. Ломоносова начнется в "смешанном формате с акцентом на очное обучение", заявил ректор университета Виктор Садовничий во время обсуждения вопроса о вакцинации студентов, которое провела сегодня "Единая Россия".

По словам Садовничего, сейчас в университете вакцинировано или переболели коронавирусом 90% сотрудников, что позволяет безопасно начать учебный год (всего в МГУ около 60 тыс. студентов и около 20 тыс. сотрудников).

"Начало учебного года должно быть, по возможности, в очном формате. Это решение нашего ученого совета, - отметил ректор. – Но на потоках с аудиторией 300-500 человек мы будем допускать дистанционную форму, мы готовы к качественному преподаванию в таком формате. Это будет смешанный формат с акцентом на очное обучение". Садовничий добавил, что его коллеги по Российскому союзу ректоров склонны поддерживать такой формат.

УрГЭУ, вуз, студенты(2021)|Фото: Накануне.RU

Садовничий призвал не вводить обязательную вакцинацию для студентов и действовать убеждением или даже материальным поощрением. В самом МГУ уже трижды проводились выплаты материальной помощи вакцинировавшимся студентам. Правда, доля вакцинированных пока невелика – около 30%.

В общежитиях МГУ живут 18 тыс. студентов, справки о прививке требовать при заселении не будут, сказал ректор. Но при этом будет контроль температуры тела проживающих, обсуждается возможность тестирования на COVID-19 хотя бы части студентов при заселении. На случай вспышки выделен резервный корпус на 670 мест.

В этом году в МГУ будет 12 тыс. первокурсников, на сайте университета уже разместили просьбу ректора, обращенную и к родителям поступивших, - привить студентов перед началом учебного года. Сейчас вуз собирает статистику по поступившим с прививкой.

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Теги: мгу, виктор садовничий, начало учебного года, вакцинация, студенты, общежитие



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