10 Августа 2021
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Юрий Матвеев на матче между ФК &quot;Урал&quot; и ФК &quot;Краснодар&quot; (2021) | Фото: пресс-служба ФК &quot;Урал&quot;

Совместное решение: Юрий Матвеев покинул пост главного тренера "Урала"

Юрий Матвеев официально покинул пост главного тренера ФК "Урал". Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе екатеринбургской команды.
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Специалист и руководство клуба пришли к совместному решению о прекращении сотрудничества. Стоит отметить, что с первых дней своей тренерской карьеры Матвеев работал только в "Урале".

"Как только Юрий Александрович примет решение о возобновлении работы, мы надеемся, что он продолжит трудовую деятельность в системе нашего клуба", - говорится в заявлении уральцев.

Имя нового главного тренера в екатеринбургском клубе пообещали объявить уже сегодня.

Напомним, после вчерашнего поражения от "Сочи" в гостях "Урал" опустился на 15-е место в таблице. В новом сезоне РПЛ команда пока не побеждала. Уже в эту субботу "оранжево-черным" предстоит выездной матч против московского "Спартака".

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Теги: Матвеев, тренер, Урал



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