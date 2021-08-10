Совместное решение: Юрий Матвеев покинул пост главного тренера "Урала"

Юрий Матвеев официально покинул пост главного тренера ФК "Урал". Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе екатеринбургской команды.

Специалист и руководство клуба пришли к совместному решению о прекращении сотрудничества. Стоит отметить, что с первых дней своей тренерской карьеры Матвеев работал только в "Урале".

"Как только Юрий Александрович примет решение о возобновлении работы, мы надеемся, что он продолжит трудовую деятельность в системе нашего клуба", - говорится в заявлении уральцев.

Имя нового главного тренера в екатеринбургском клубе пообещали объявить уже сегодня.

Напомним, после вчерашнего поражения от "Сочи" в гостях "Урал" опустился на 15-е место в таблице. В новом сезоне РПЛ команда пока не побеждала. Уже в эту субботу "оранжево-черным" предстоит выездной матч против московского "Спартака".