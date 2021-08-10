10 Августа 2021
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Спорт Ханты-Мансийский АО - Югра В России
Альберт Батыргазиев (2021) | Фото: пресс-служба администрации Нижневартовска

Альберт Батыргазиев в Нижневартовске. "Очень приятно видеть, что так много людей пришли нас встречать. Это наша общая победа!"

Сегодня в аэропорту Нижневартовска жители города, студенты, волонтеры и спортсмены встречали Олимпийского чемпиона Альберта Батыргазиева и его тренера Руслана Куштанова. Они вернулись с Олимпиады, которая завершилась в Токио, с золотой медалью по боксу, завоевав ее в весовой категории до 57 кг.

Приветствовать спортивного героя начали еще в самолете. «Мне очень приятно видеть, что так много людей пришли нас встречать. Это наша общая победа! Сейчас я стараюсь забыть то, что стал чемпионом. Как говорит тренер: «Слезь с пьедестала, Альберт. Начинаем все заново!». Впереди еще много турниров, соревнований, много профессиональных боев. Так что будем стараться и дальше радовать зрителей и болельщиков», - сказал Альберт Батыргазиев после праздничной встречи в аэропорту.

альберт батыргазиев, олимпиада, бокс(2021)|Фото: пресс-служба администрации Нижневартовска

А после наполненной эмоциями встречи в прямом эфире на площадке Нижневартовска в ВК чемпион Олимпийских игр по боксу Альберт Батыргазиев рассказал о своих дальнейших спортивных планах, а его тренер Руслан Куштанов о том, какие были преимущества у соперников югорчанина.  Сегодня наш земляк, напомним, вернулся домой из Токио. Югорчанин завоевал золотую медаль , поборов американца Дюка Рэгана в весовой категории до 57 кг.

«Конечно, мы болели и переживали за всех ребят из сборной России, особенно за вартовчан. Вся Олимпиада для нас была очень волнительна, даже в тот момент, когда проходила церемония награждения. И радовались победам, радовались за наш город, наш округ и страну. Вчера мы были в Москве, где также олимпийцев торжественно встречали», - добавил тренер спортсмена Руслан Куштанов.

альберт батыргазиев, чемпион(2021)|Фото: пресс-служба администрации Нижневартовска

Напомним, в составе олимпийской сборнойРоссии в Токио было  11 югорчан, 9 из них представляют Ханты-Мансийский автономный округ. Золотые медали также завоевали вартовчане Максим Храмцов (тхэквондо), Заурбек Сидаков (вольная борьба). Борец из Нижневартовска Артур Найфонов завоевал бронзовую медаль в вольной борьбе. В составе серебряной сборной России по волейболу выступал уроженец Нижневартовска Артем Вольвич. 

В истории Ханты-Мансийского округа на летних Олимпийских играх с 1996 года югорчане впервые завоевали золотые медали. Для Югры это рекордный результат по количеству завоеванных наград.

 

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Теги: альберт батыргазиев, олимпиада, бокс, нижневартовск



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