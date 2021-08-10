В Челябинской области 880 человек заразились коронавирусом после вакцинации

В Челябинской области коронавирусом заболели 880 человек, которые прошли вакцинацию. При этом заболевание у них протекает легче, чем у не вакцинированных пациентов, рассказала на брифинге первый вице-губернатора региона Ирина Гехт, передает корреспондент Накануне.RU.

Большинство заболели после первой прививки в течение семи дней. Треть заразились коронавирусом после второй аппликации, но тоже в период до семи дней.

Также Ирина Гехт подчеркнула, что в реанимации нет ни одного вакцинированного пациента.