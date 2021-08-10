10 Августа 2021
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кислород, ковид, кислородная станция (2021) | Фото: фонд святой Екатерины

После ЧП с кислородом во Владикавказе, в больницах Югры пройдут проверки

После ЧП на кислородной станции в больнице во Владикавказе, в больницах Югры пройдут проверки кислородного оборудования. Об этом сообщил глава департамента здравоохранения автономного округа Алексей Добровольский во время заседания регионального оперштаба, передает корреспондент Накануне.RU.

"Специализированные койки для лечения пациентов с коронавирусом открыты в 12 медицинских учреждениях округа. До пятницы мы планируем провести в этих больницах внеплановые проверки состояния кислородного оборудования. Это кислородные концентраторы, газификаторы и специализированные сети для передачи поступления кислорода. А также резервные, рамповые источники. Такое поручение дал министр здравоохранения Михаил Мурашко на всероссийском еженедельном ВКС", — сообщил Добровольский.

Напомним, 9 августа в больнице "скорой помощи" во Владикавказе из-за порыва трубы кислородной системы погибли девять пациентов. Все они находились в крайне тяжелом состоянии. Сегодня стало известно о смерти еще двух больных. Всего в реанимации был 71 пациент.

Следственный комитет возбудил уголовное дело. Власти Северной Осетии инициировали проверку кислородных систем всех больниц региона. И.о. главы республики Сергей Меняйло поручил разобраться с причинами произошедшего.

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Теги: авария, кислород, больница, проверки



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