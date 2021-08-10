В Екатеринбурге завершают ремонт моста на Блюхера

В Екатеринбурге строители завершают ремонт моста на улице Блюхера.

Мост протяженностью почти 500 метров ремонтируется в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги". Выполнение работ на одной из самых загруженных дорог, которая связывает столицу Урала с Березовским, ведется силами АО "Трест Уралтрансспецстрой".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации Екатеринбурга, на сегодняшний день подрядчик полностью завершил замену защитного, гидроизоляционного, выравнивающего слоев и устройство асфальтобетонного покрытия проезжей части. Замена деформационных швов, также предусмотренная проектом, обеспечит надежность и долговечность путепровода, значительно снизив вибрационную нагрузку на тело мостового сооружения.

В данный момент строители завершают установку ограждений и ремонт тротуара.

Напомним, мост на Блюхера в Екатеринбурге откроют 25 августа. Ожидается, что движение по нему будет запущено к началу учебного года.