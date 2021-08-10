В Челябинской области будет расти смертность от коронавируса

В Челябинской области растет смертность от коронавирусной инфекцией. За прошедшие сутки от COVID-19 скончались 25 человек. Высокую смертность объяснила на брифинге первый вице-губернатор региона Ирина Гехт, передает корреспондент Накануне.RU.

"Сначала идет рост заболеваемости, а рост смертности запаздывает на две-три недели, поскольку это связано и с периодом лечения, и с нахождением на аппаратах ИВЛ. Это совершенно понятные эпидпроцессы, которые мы уже видели дважды. Тяжесть заболевания в этот раз гораздо. То, что мы сейчас будем фиксировать рост, эта ситуация объяснима и сопоставима с предыдущими периодами", - подчеркнула Ирина Гехт.