10 Августа 2021
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Происшествия Челябинская область
Бокс для перевозки COVID-больных в ГКБ №40 (2020) | Фото: Накануне.RU

В Челябинской области будет расти смертность от коронавируса

В Челябинской области растет смертность от коронавирусной инфекцией. За прошедшие сутки от COVID-19 скончались 25 человек. Высокую смертность объяснила на брифинге первый вице-губернатор региона Ирина Гехт, передает корреспондент Накануне.RU.

"Сначала идет рост заболеваемости, а рост смертности запаздывает на две-три недели, поскольку это связано и с периодом лечения, и с нахождением на аппаратах ИВЛ. Это совершенно понятные эпидпроцессы, которые мы уже видели дважды. Тяжесть заболевания в этот раз гораздо. То, что мы сейчас будем фиксировать рост, эта ситуация объяснима и сопоставима с предыдущими периодами", - подчеркнула Ирина Гехт.

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Теги: смертность, коронавирус, Ирина Гехт,



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