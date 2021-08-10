10 Августа 2021
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Политика Ямало-Ненецкий АО
(2021) | Фото: Транснефть - Сибирь

АО "Транснефть – Сибирь" выпустило мальков муксуна в реку в ЯНАО

АО "Транснефть – Сибирь" выпустило 785 тыс. мальков муксуна в реку Собь на территории Ямало-Ненецкого автономного округа.

Экологическое компенсационное мероприятие по искусственному воспроизводству водных биологических ресурсов прошло в рамках корпоративной программы по сохранению биологического разнообразия в местах присутствия объектов ПАО "Транснефть". 

Все этапы роста молоди муксуна проходили в цехах рыбоводного завода. Среднештучная навеска мальков составила 1,7 грамма, удовлетворительное состояние биоресурса подтверждено комиссией, в которую входили представители Нижнеобского территориального управления Федерального агентства по рыболовству и департамента агропромышленного комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа.  

(2021)|Фото: Транснефть - Сибирь

Ранее в этом году предприятие выпустило 26 тыс. шт. мальков муксуна в р. Томь в Томской области.

Цель экологических мероприятий – поддержание видового разнообразия водной биосферы в регионах ведения производственной деятельности. На их реализацию АО "Транснефть – Сибирь" направило 13 млн рублей.

Компания на постоянной основе оказывает содействие в восполнении биологических водных ресурсов при реализации программ технического перевооружения, реконструкции, капитального ремонта объектов магистрального трубопроводного транспорта.

 

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Теги: Транснефть - Сибирь, мальки, муксун



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