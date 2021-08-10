Четыре региона РФ представили данные о числе заболевших коронавирусом после прививки

Четыре региона РФ предоставили статистику по заболевшим после вакцинации от коронавируса, сообщает "Коммерсантъ".

Издание отмечает, что независимо от вакцины, эта доля обычно не превышала 1%. В подсчете учитывались те, кто сделал оба компонента вакцины.

Так, в Санкт-Петербурге заразилось 1,64% привитых "Спутником V", 0,9% — "КовиВаком" и 6% — "ЭпиВакКороной".

В Курской области заболели 0,14% привитых "Спутником V", 0,2% — "ЭпиВакКороной" и "КовиВаком".

В Ульяновской области коронавирус обнаружили у 0,7% привитых "Спутником V", 1,04% — "ЭпиВакКороной", 1,3% — "КовиВаком".

В Кемеровской области полностью привились "Спутником V" 515 726 человек, "ЭпиВакКороной" — 5898 человек, "КовиВаком" — 3410 человек. Из них заболели 450, 12 и 6 жителей региона соответственно.

По словам экспертов, на основании этих данных оценивать эффективность вакцин пока рано, так как "Спутником V" прививаются сотни тысяч человек, а "КовиВаком" и "ЭпиВакКороной" — "считанные тысячи".

На прошлой неделе научный центр "Вектор" сообщил, что менее 1% получивших вакцины от коронавируса российского производства заболевает после укола их вторым компонентом.

Отмечалось, что через 21 день после завершения вакцинации "Спутником V" заболело 0,66% привитых, "ЭпиВакКороной" — 0,59%, "Ковиваком" — 0,27%.