В Челябинской области из-за роста заболеваемости COVID-19 предприятия столкнулись с нехваткой кислорода

Предприятия Челябинской области столкнулись с нехваткой кислорода. Почти весь кислород направляется в медицинские учреждения для пациентов с коронавирусной инфекцией, передает корреспондент Накануне.RU

"Мы в ежедневном режиме занимаемся актуализацией поставок и снабжением больниц. Пока идет все бесперебойно, и я надеюсь, что эта тенденция сохранится. Ограничение поставок другим предприятиям на самом деле есть. Весь кислород в большинстве своем направляется медицинским организациям, поэтому ограничено потребление и у металлургов, и у других предприятий, связанных с его потреблением. Эта ситуация по всей стране, и сегодня запасы кислорода распределяются централизовано Минпромторгом РФ в зависимости от потребностей субъекта", - рассказала на брифинге вице-губернатор Ирина Гехт.

В Челябинской области отмечается тенденция к увеличению кислородозависимых пациентов. Количество занятых коек с кислородом выросло почти на 40%.

"Мы видим это по объемам потребления. Несмотря на меньшее количество коек, по сравнению со второй волной, количество потребляемого кислорода сопоставимо", - подчеркнула она.