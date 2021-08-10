Работников фитнес-клубов Екатеринбурга начали массово прививать от ковида

В ближайшие дни около 300 работников фитнес-клубов Екатеринбурга получат первый компонент вакцины "Спутник V". Об этом Накануне.RU сообщили в региональном оперативном штабе по профилактике коронавируса.

Сегодня, 10 августа, в ГКБ №40 организованно пришли первые 100 человек. Фитнес-индустрия является одной из приоритетных для вакцинации, так как относится к сфере услуг. Также в регионе в прививочную кампанию вовлечены работники банков, отелей и бьюти-индустрии.

"Я считаю, что на сегодняшний день единственный эффективный способ борьбы с COVID-19 - это вакцинация. Наша цель сформировать общий иммунитет, чтобы победить пандемию", - заявил президент союза операторов фитнес-индустрии Свердловской области Роман Вальчук.

Напомним, на этой неделе в медучреждения Среднего Урала поступило рекордное количество вакцины от ковида - 96 тысяч доз "Спутника V и "Спутника Лайт".