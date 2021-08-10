10 Августа 2021
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Общество Свердловская область
фитнес-клуб, спортзал (2020) | Фото: vologda-oblast.ru

Работников фитнес-клубов Екатеринбурга начали массово прививать от ковида

В ближайшие дни около 300 работников фитнес-клубов Екатеринбурга получат первый компонент вакцины "Спутник V". Об этом Накануне.RU сообщили в региональном оперативном штабе по профилактике коронавируса.
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Сегодня, 10 августа, в ГКБ №40 организованно пришли первые 100 человек. Фитнес-индустрия является одной из приоритетных для вакцинации, так как относится к сфере услуг. Также в регионе в прививочную кампанию вовлечены работники банков, отелей и бьюти-индустрии.

"Я считаю, что на сегодняшний день единственный эффективный способ борьбы с COVID-19 - это вакцинация. Наша цель сформировать общий иммунитет, чтобы победить пандемию", - заявил президент союза операторов фитнес-индустрии Свердловской области Роман Вальчук.

Напомним, на этой неделе в медучреждения Среднего Урала поступило рекордное количество вакцины от ковида - 96 тысяч доз "Спутника V и "Спутника Лайт".

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Теги: фитнес-клубы, ковид, вакцинация, Екатеринбург



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