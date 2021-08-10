10 Августа 2021
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Картофель (2020) | Фото: Накануне.RU

На Урале подешевеет "борщевой набор"

Полпред президента в УрФО Владимир Якушев во время пресс-конференции в Салехарде рассказал о том, что беспокоит жителей округа, а также высказался о цене на продукты из "борщевого набора", передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Жителей беспокоят усталость от пандемии, трудоустройство молодёжи, цены, уровень инфляции. Что касается "борщевого набора", цена на картофель, например, в УрФО упала на 13,4%. Снижение цен на продукты, входящие в набор, продолжится – скоро поступит на прилавки новый урожай", - сказал Якушев.

Ранее в Минпромторге сообщили, что в начале августа цены на морковь снизились более, чем на 11%, на картофель – почти на 6,5%, на лук – около 1%. На плодоовощную продукцию за неделю цены снизились в среднем на 3,1%.

В конце июля глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила о фиксации некоторого снижения стоимости "борщевого набора". Она также пояснила причину его подорожания несколько недель назад: это происходит в текущем году из-за неурожая прошлого года, а новый урожай еще не подоспел.

В середине лета замглавы минпромторга Виктор Гордеев, выступая на встрече, организованной "Единой Россией", сообщил о значительных наценках, которые ставят на овощи торговые сети. "Ресурсов в стране в целом достаточно, растут и темпы уборки. Но рост цен все равно идет. У производителей килограмм картофеля стоит 20 руб., у торговых сетей – 56 руб., наценка – 165%. По моркови наценка 350%, по капусте – 215%. Обосновать такой рост цен, мне кажется, невозможно", - заключает Гордеев. Тогда, кстати, "Единая Россия" давала две недели правительству, чтобы то договорилось с ритейлерами насчет снижения цен на овощи.

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Теги: борщевой набор, Владимир Якушев



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