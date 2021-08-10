В Ростовской области на сборах отравился 31 ребенок

31 ребенок отравился на тренировочных сборах в Волгодонске, сообщили Накануне.RU в СУ СКР по Ростовской области.

У детей в возрасте от 10 до 14 лет появились тошнота, диарея.

Взяты пробы пищевой продукции и смывы в столовых помещениях, также назначены судебно-медицинские экспертизы.

Возбуждено уголовное дело о выполнении работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Ранее на Кубани отравился 91 ребенок. 7 августа детей сняли с поезда и отвезли в больницы Белореченска и Апшеронска Краснодарского края. Первые жалобы на состояние здоровья появились около полуночи, дети начали страдать от рвоты и диареи.

Директор, а также повар и официант вагона-ресторана пассажирского поезда "Мурманск — Адлер" задержаны.