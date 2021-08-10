Екатеринбургская гордума прекратила полномочия умершей от ковида Арбузовой

В Екатеринбургской городской думе стало меньше на одного депутата. Как передает корреспондент Накануне.RU, на сегодняшнем заседании городского парламента было принято решение о досрочном прекращении полномочий Галины Арбузовой. 2 августа народная избранница умерла от коронавируса.

Также освободился пост председателя комиссии по развитию образования, науки, физической культуры, спорта и молодежной политики. В связи с тем, что умерший депутат выбиралась по списку "Единой России", следующим депутатом станет представитель партии власти, который был следующим по списку в Орджоникидзевской территориальной группе.

Им может стать бывший сотрудник ФСБ и экс-депутат прошлого созыва Николай Антонов, который на выборах 2018 года шел вторым номером в данной территориальной группе. Если он откажется, то шанс стать депутатом появится у директора екатеринбургской детской школы искусств №5 Надежды Воробьевой, занимавшей в партийном списке третью строчку.

Отметим, что Арбузова стала уже вторым депутатом, умершим от коронавируса. Летом 2020 года от COVID-19 скончалась Елена Дерягина.