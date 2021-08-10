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Пермская городская дума, дума Перми (2015) | Фото: gorodperm.ru

Пермским депутатам запретят нанимать в помощники близких родственников

Депутатам пермской гордумы запретят нанимать в качестве помощников близких родственников. Об этом говорится в проекте, внесенном на рассмотрение в городскую думу, передает корреспондент Накануне.RU.

Предлагается изменить положение о гарантиях деятельности, запретах, ограничениях и обязанностях депутата пермской гордумы при осуществлении им своих полномочий.

"Депутат не вправе иметь помощников, работающих на условиях срочного трудового договора и состоящих с ним в близком родстве или свойстве (родители, супруг (супруга), дети, братья и сестры, а также братья и сестры, родители, дети супругов и супруги детей)", - говорится в документе.

Изменения вносятся для того, чтобы предотвратить "возникновение конфликта интересов у депутата".

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Теги: помощник, депутат, родственники, конфликт интересов



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