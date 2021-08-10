Пермским депутатам запретят нанимать в помощники близких родственников
Депутатам пермской гордумы запретят нанимать в качестве помощников близких родственников. Об этом говорится в проекте, внесенном на рассмотрение в городскую думу, передает корреспондент Накануне.RU.
Предлагается изменить положение о гарантиях деятельности, запретах, ограничениях и обязанностях депутата пермской гордумы при осуществлении им своих полномочий.
"Депутат не вправе иметь помощников, работающих на условиях срочного трудового договора и состоящих с ним в близком родстве или свойстве (родители, супруг (супруга), дети, братья и сестры, а также братья и сестры, родители, дети супругов и супруги детей)", - говорится в документе.
Изменения вносятся для того, чтобы предотвратить "возникновение конфликта интересов у депутата".