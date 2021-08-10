10 Августа 2021
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Общество Москва
ФАС, федеральная антимонопольная служба (2017) | Фото: seanews.ru

Инспекция ФАС два часа не могла попасть в здание ЦУМа: ведомство подозревает Mercury в ценовом сговоре

Федеральная антимонопольная служба России, кажется, не на шутку рассердилась. Ведомство проводит проверку группы компаний Mercury в международном ценовом сговоре на рынке элитной брендовой продукции, в том числе при сбыте товаров в интернет-магазине.

Когда инспекторы прибыли с проверкой в ЦУМ (принадлежит Mercury), они более двух часов не могли попасть в здание, говорится в сообщении ФАС.

"Максимальная ответственность за участие в картельном сговоре в России – до 15 % от годовой выручки компании. Оборот проверяемых организаций по итогам 2020 года превышает 90 млрд руб. Кроме того, за ограничение конкуренции российским законодательством предусмотрена уголовная ответственность", - отметили в антимонопольном ведомстве.

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Теги: цум, фас, Mercury, сговор



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