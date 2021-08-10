Санкт-Петербург обогнал Москву по количеству новых случаев COVID-19 за сутки

Санкт-Петербург впервые за долгое время снова обогнал Москву по суточному приросту заболевших коронавирусом. Так, в северной столице зафиксировано 1811 новых случаев COVID-19, в Москве – только 1309. При этом Москва впереди по количеству умерших за сутки от коронавируса: 61, в Петербурге 49. Общее число жертв COVID-19 в РФ достигло 166 442.