10 Августа 2021
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больница, красная зона, врач, коронавирус (2020) | Фото: Пресс-служба ЦВО

Санкт-Петербург обогнал Москву по количеству новых случаев COVID-19 за сутки

Санкт-Петербург впервые за долгое время снова обогнал Москву по суточному приросту заболевших коронавирусом. Так, в северной столице зафиксировано 1811 новых случаев COVID-19, в Москве – только 1309. При этом Москва впереди по количеству умерших за сутки от коронавируса: 61, в Петербурге 49. Общее число жертв COVID-19 в РФ достигло 166 442.

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 21 378 случаев, и это минимальное значение с конца июня.

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Теги: коронавирус, статистика, суточная заболеваемость



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