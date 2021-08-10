10 Августа 2021
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Общество В России
Петр Толстой (2017) | Фото: Накануне.RU

Толстой назвал делением на касты сегрегацию студентов по прививочному статусу

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой резко раскритиковал рекомендацию Минобрнауки перевести невакцинированных студентов на удаленку и организовать для них отдельную сдачу экзаменов. Об этом он написал в телеграм-канале.
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"Я считаю недопустимыми ограничения на доступ к образованию студентов без прививки. Это нарушает их права, гарантированные Конституцией, а также создает нездоровый прецедент. Идея разделять студентов на касты на основе того, сделали они необязательную прививку или нет, лишена всякой логики и попросту вредна", - заявил Толстой.

Депутат Госдумы Вячеслав Лысаков также категорически против сегрегации студентов по "вакцинному статусу".

Глава Минобрнауки Валерий Фальков заявил, что против принудительной вакцинации студентов. Но ее фактически заменяют поражением в правах невакцинированных.

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Теги: вакцинация, Петр Толстой



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