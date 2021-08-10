В Выборге двое осужденных братьев сбежали из суда через окно

В Выборге после объявления приговора прямо в суде сбежали двое братьев, сейчас их ищут, передает "Интерфакс" со ссылкой на осведомленный источник.

Мужчины сбежали из участка мирового суда через открытое окно, им 35 и 40 лет.

Они признаны виновными по статьям 115 и 119 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью; угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью). Первый приговорен к 2,5 годам заключения, второй - к году лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Один из братьев ранее был судим за кражу и угон автомобиля без цели хищения.

Напомним, на прошлой неделе стало известно о побеге из ИВС в Подмосковье пятерых подследственных, в том числе подозреваемого в убийстве "мясного короля" Владимира Маругова. Они до сих пор не найдены, задержаны сотрудники изолятора.