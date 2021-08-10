10 Августа 2021
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Лесные пожары в Якутии на снимке со спутника. (2021) | Фото: Роскосмос / РКС

Минприроды и Рослесхоз предлагают ввести в Якутии межрегиональный режим ЧС

В МЧС рассказали, как именно будет усиленна группировка сил и средств в Якутии, где идет борьба с лесными пожарами.

Глава ведомства Евгений Зиничев после поручения президента направил в Якутию два самолета-амфибии Бе-200ЧС и самолет Ил-76 МЧС России со спасателями из Ногинского и Тульского спасательных отрядов - всего 200 человек.

Между тем, на сегодняшнем заседании федерального штаба по тушению лесных пожаров было принято решение направить в республику еще 60 десантников Авиалесоохраны из Приморья и Хабаровского края.

При этом Минприроды России и Рослесхоз предлагают ввести межрегиональный режим ЧС в Иркутской области и Якутии. Сейчас в Якутии действует региональный режим ЧС.

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Теги: лесные пожары, якутия, евгений зиничев, группировка сил, мчс, минприроды, рослесхоз



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