Минприроды и Рослесхоз предлагают ввести в Якутии межрегиональный режим ЧС

В МЧС рассказали, как именно будет усиленна группировка сил и средств в Якутии, где идет борьба с лесными пожарами.

Глава ведомства Евгений Зиничев после поручения президента направил в Якутию два самолета-амфибии Бе-200ЧС и самолет Ил-76 МЧС России со спасателями из Ногинского и Тульского спасательных отрядов - всего 200 человек.

Между тем, на сегодняшнем заседании федерального штаба по тушению лесных пожаров было принято решение направить в республику еще 60 десантников Авиалесоохраны из Приморья и Хабаровского края.

При этом Минприроды России и Рослесхоз предлагают ввести межрегиональный режим ЧС в Иркутской области и Якутии. Сейчас в Якутии действует региональный режим ЧС.