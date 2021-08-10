Алексей Текслер назначил замминистра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области

Заместителем министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области назначен Андрей Майсак. Соответствующее постановление сегодня подписал губернатор региона Алексей Текслер, сообщили Накануне.RU в миндортрансе.

Андрей Майсак работает в министерстве с мая 2017 года. До назначения занимал должность заместителя начальника управления дорожного хозяйства.

Напомним, в январе Алексей Текслер назначил Станислава Харченко на должность первого заместителя министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области.