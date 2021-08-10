10 Августа 2021
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видеокамера, видеонаблюдение (2019) | Фото:yandex.ru

В школе Подмосковья запускают систему слежки за эмоциями детей

В одной из школ Подмосковья с 1 сентября стартует эксперимент по контролю за поведением и психикой школьников с использованием алгоритмов нейросети.
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Как сообщали два месяца назад "Ведомости", слежка вводится под предлогом "предиктивной безопасности". В систему входят "умные" камеры, способные распознать "нетипичное" поведение ребенка и передающие сигнал об этом. Проект финансируется в рамках "Цифровой образовательной среды", которую стали усиленно навязывать с прошлого года. Вскоре такую слежку собираются внедрить во всех школах области. Ранее слежку за эмоциями детей внедрили в нескольких школах Перми.

Общественный уполномоченный по защите семьи написал губернатору области Андрею Воробьеву и министру просвещения Сергею Кравцову с просьбой сообщить, в какой школе это делается и получены ли от ВСЕХ родителей письменные согласия на обработку биометрических данных их детей. Что будет с теми, кто не хочет слежки за ребенком? По результатам ответа планируется обратиться в контролирующие и правоохранительные органы.

Напомним, в январе министр просвещения анонсировал создание полного цифрового досье на каждого школьника и его управление искусственным интеллектом через "персональную образовательную траекторию". В прошлом году пресс-секретарь ведомства Сергей Шатунов поддержал цифровую слежку за школьниками. В Москве систему слежки также создают для ранних доносов на семьи.

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Теги: школа, слежка, эмоции, поведение, нейросеть



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