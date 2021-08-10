СК возбудил новое дело против Волкова и Жданова

10 Августа 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Элиты считают, что заняли место под солнцем"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия В России
Иван Жданов (2021) | Фото: инстаграм Ивана Жданова

СК возбудил новое дело против Волкова и Жданова

Возбуждено новое уголовное дело на соратников Алексея Навального Леонида Волкова и Ивана Жданова, сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ.

Их подозревают в совершении преступления по ч. 1 ст. 282.3 УК России ("Сбор средств и оказание финансовых услуг, заведомо предназначенных для финансирования экстремистской организации").

По данным следствия, на различных ресурсах в Интернете Волков и Жданов "организовали сбор средств, призвав поддержать "Команду Навального" и осуществлять их финансирование путем пожертвования по указанной ими ссылке".

Напомним, в РФ решением суда некоммерческая организация "Фонд борьбы с коррупцией" (директор Жданов) внесена в реестр иностранных агентов, признана экстремистской и ликвидирована. Также запрещена экстремистская деятельность общественного движения "Штабы Навального" (возглавлял Волков).

Напомним, Иван Жданов объявлен в международный розыск. Оппозиционеру предъявили обвинение по части 2 статьи 315 УК РФ ("Злостное неисполнение представителем организации вступивших в законную силу приговора суда, решения суда или иного судебного акта"). Также сообщалось, что он фигурирует в нескольких уголовных делах, том числе по делам о мошенничестве и создании общественной организации, деятельность которой сопряжена с насилием.

По данным СМИ, Волков и Жданов покинули Россию и в настоящее время находятся в Литве.

add_circle ОБСУДИТЬ
Форум временно не работает по техническим причинам, приносим извинения.


Теги: иван жданов, леонид волков, финансирование экстремистских организаций



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети