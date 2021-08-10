СК возбудил новое дело против Волкова и Жданова

Возбуждено новое уголовное дело на соратников Алексея Навального Леонида Волкова и Ивана Жданова, сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ.

Их подозревают в совершении преступления по ч. 1 ст. 282.3 УК России ("Сбор средств и оказание финансовых услуг, заведомо предназначенных для финансирования экстремистской организации").

По данным следствия, на различных ресурсах в Интернете Волков и Жданов "организовали сбор средств, призвав поддержать "Команду Навального" и осуществлять их финансирование путем пожертвования по указанной ими ссылке".

Напомним, в РФ решением суда некоммерческая организация "Фонд борьбы с коррупцией" (директор Жданов) внесена в реестр иностранных агентов, признана экстремистской и ликвидирована. Также запрещена экстремистская деятельность общественного движения "Штабы Навального" (возглавлял Волков).

Напомним, Иван Жданов объявлен в международный розыск. Оппозиционеру предъявили обвинение по части 2 статьи 315 УК РФ ("Злостное неисполнение представителем организации вступивших в законную силу приговора суда, решения суда или иного судебного акта"). Также сообщалось, что он фигурирует в нескольких уголовных делах, том числе по делам о мошенничестве и создании общественной организации, деятельность которой сопряжена с насилием.

По данным СМИ, Волков и Жданов покинули Россию и в настоящее время находятся в Литве.