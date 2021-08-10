12 мигрантов выдворят из России за массовую драку в Мытищах

Российские власти депортируют на родину 12 мигрантов, принимавших участие в массовой драке в Мытищах 6 августа. Решение о выдворении нарушителей принял Мытищинский городской суд. Также всех нарушителей оштрафуют на 6 тыс. руб. за несоблюдение режима пребывания в России, передает ТАСС.

Всего в массовой драке участвовало около 40 человек, сообщалось об одном пострадавшем.

Массовые драки с участием иностранных мигрантов стали происходить в России все чаще, власти на этом фоне заявили об ужесточении преследования за подобные нарушения. В МВД заявили, что нарушителям грозит пожизненный запрет на въезд в Россию.