В Тюмени присяжные вынесли обвинительный вердикт фигурантам уголовного дела об убийстве владельца АЗС

В Тюменском областном суде присяжные заседатели вынесли обвинительный вердикт в отношении фигурантов уголовного дела об убийстве владельца тюменской АЗС Сергея Княжева Сергея Хомича и Игоря Кузьмина. На основании вердикта присяжных заседателей судья в ближайшее время огласит приговор, сообщили Накануне.RU в инстанции.

В отношении еще трёх фигурантов (Юрия Мельникова, Елены Пасларь и Аллы Новиковой), материалы дела выделены в отдельное производство и переданы в Ленинский районный суд Тюмени для рассмотрения по существу.

Как сообщило Накануне.RU, бизнесмена "заказали" его же партнеры за 4 млн руб. 8 октября 2015 г. в Тюмени на АЗС на ул. Северной,7 её владелец был застрелен. По версии следствия, после убийства с октября 2015 по май 2016 гг. заказчики в сговоре с еще тремя лицами по фальшивым документам зарегистрировали право собственности на 2/3 доли нежилого помещения стоимостью в 1,4 млн руб. и похитили 2,5 млн руб. из кассы ЗАО "Северное", единственным акционером и директором которого был убитый. В 2015 г., как полагает следствие, обвиняемый похитил у фирмы убитого еще 11 млн 165 тыс. руб. Суд наказал заказчика преступления 10 годами лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. При этом подсудимый признал свою вину и согласился сотрудничать со следствием.