В Иркутской области руководству школы-интерната предъявили обвинение в истязании воспитанников

В Иркутской области завели уголовное дело на руководство школы-интерната в поселке Квиток в Тайшетском районе.

5 августа в полицию обратились несколько воспитанников интерната с жалобой на применение к ним силы сотрудниками заведения.

"С их слов причиной такого отношения стал самовольный уход подростков из интерната. Вернувшись, они столкнулись с наказанием со стороны персонала. По данному факту следственным отделом по г.Тайшет СУ СК России по Иркутской области незамедлительно было возбуждено уголовное дело. Следователями СК в порядке ст. 91 УПК РФ задержаны заместитель директора по воспитательной работе, два воспитателя и медицинская сестра", - сообщили в пресс-службе следственного управления.

Сотрудникам школы-интерната предъявлено обвинение по трем статьям: п. "а" ч.3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия), ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего), п. "г" ч.2 ст. 117 УК РФ (истязание, совершенное в отношении несовершеннолетнего).

"В данный момент установлен факт причинения телесных повреждений троим воспитанникам. По инициативе органов следствия указанные сотрудники отстранены от должности. Расследование уголовного дела продолжается", - добавили в СКР.