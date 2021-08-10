Оштрафованная за запись обращения на "Прямую линию" пермячка обжаловала штраф

Пермская активистка Елена Германова обжаловала решение суда, согласно которому ее оштрафовали на 20 тыс. руб. после записи видеообращения к президенту РФ Владимиру Путину, передает корреспондент Накануне.RU.

Дата заседания пока не назначена.

Напомним, в Перми за несанкционированную акцию якобы было задержано несколько активистов, которые записывали видеообращение для "Прямой линии" с жалобой на планы застройки на месте стадиона "Молот".

Германова сообщала, что изначально планировала записывать видеоролик вдвоем, однако проходившие мимо люди, узнав, для каких целей идет запись, присоединились. В результате в кадр попали около 20 человек. "Организатора митинга" оштрафовали. Об это стало известно в администрации президента.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил журналистам, что в Кремле разобрались в ситуации и заявил, что на стадионе уже больше года никто не занимается спортом и его нельзя назвать спортивным объектом. Что касается штрафа, Песков сообщил, что Германова обжалует решение в предусмотренном законом порядке и предложил дождаться результатов.

Участок под застройку находится в частной собственности. На нем планируется построить ФОК с бассейном на 12 дорожек протяженностью 50 метров. На сегодняшний день в регионе только один бассейн – "Олимпия" – соответствует стандартам подготовки спортсменов высокого уровня. Жителям района, обеспокоенным, что после застройки стадиона они потеряют место, где можно бесплатно заниматься спортом, власти пообещали, что в 2022 г. запланировано строительство межшкольного стадиона по улице Инженерной, 5, у школы бизнеса и предпринимательства.