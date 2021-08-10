На Украине спортсменку травят за фото с россиянкой

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих, завоевавшая на Олимпиаде в Токио бронзу, сфотографировалась с занявшей первое место россиянкой Марией Ласицкене. Это фото стало причиной травли со стороны нацистских сил.

Минобороны Украины обещало провести беседу с Магучих, заявила замминистра Анна Маляр, так как та имеет звание младшего лейтенанта, а Украина воюет против России и совместное фото может быть использовано "врагом".

Известная экс-депутат Ирина Фарион назвала Магучих биомусором и коллаборационисткой. Зарезавший человека "правосек" Сергей Стерненко заявил, что "Ласицкене - доверенное лицо Путина", ее коллеги убивают коллег Магучих, а ее это не беспокоит.

Однако многие возмутились травлей. Так, глава финансово-налогового комитета Рады Даниил Гетманцев назвал это мракобесием. То же самое заявил депутат Рады Максим Бужанский.

Некоторые возмутились тем, что государство не вкладывается в развитие спорта, но кошмарит олимпийских призеров. А бронзовый призер Олимпиады каратист Станислав Горуна призвал отстать от Магучих и не вмешивать ее в политику.

Телеведущий Максим Назаров отметил, что украинские власти просто не могут себе позволить такого после восьми лет разжигания вражды.

"Что, восемь лет все зря?" - написал он.