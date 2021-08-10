Еще два человека умерли после аварии с кислородом в больнице Владикавказа

Число погибших в результате ЧП на кислородной станции в больнице во Владикавказе возросло до 11, передает РИА Новости.

Скончались еще два человека, сообщил врио министра здравоохранения Северной Осетии Сослан Тебиев.

9 августа в больнице "скорой помощи" во Владикавказе из-за порыва трубы кислородной системы погибли девять пациентов. Все они находились в крайне тяжелом состоянии. Всего в реанимации был 71 пациент.

Следственный комитет возбудил уголовное дело. Власти Северной Осетии инициировали проверку кислородных систем все больниц региона. И.о. главы республики Сергей Меняйло поручил разобраться с причинами произошедшего.