10 Августа 2021
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"Элиты считают, что заняли место под солнцем"

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Пагода Семи дней на площади Ленина в Элисте (2021) | Фото: Накануне.RU

Мэр Элисты назвал информацию об избиении клеветой

Градоначальник Элисты Дмитрий Трапезников опроверг слухи о драке с главой Калмыкии Бату Хасиковым. Слухи о том, будто мэр был избит главой региона, после чего отправился на лечение в Волгоград, стали распространяться с конца прошлой недели, а вчера были подхвачены множеством федеральных телеграм-каналов. Достоверных данных об этом не было, публикации ссылались лишь на анонимные источники, однако ажиотаж подогревало молчание пресс-служб администрации города и республики.

Однако сегодня в аккаунте администрации Элисты в Instagram появилась видеозапись, на которой Трапезников рассказал, что никуда не исчезал, а проводит отпуск с семьёй и уже в среду планирует приступить к должностным обязанностям, причём после отпуска он полон сил и энергии. Также мэр Элисты рассказал, что о своём "избиении" узнал от коллег, которые прислали ему ссылку на новость, и призвал всех думать над информацией из непроверенных источников.

"Каждый раз удивляюсь изощрённости фейковых писателей, писателей-фантастов... Если некоторые произведения вызывают улыбку, то, считаю, что клевета и распространение фейковых сведений, особенно связанных с официальными лицами, не должны оставаться безнаказанными. Обращаю внимание правоохранительных органов на этот факт", - подчеркнул он.

По мнению Трапезникова, нынешний ажиотаж вокруг него вызван тем, что команда под руководством Бату Хасикова сделала многое, и оппонентам не под силу противостоять ей конструктивными методами.

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Теги: Калмыкия, Элиста, Трапезников



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