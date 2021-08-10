10 Августа 2021
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Общество Челябинская область
детский летний лагерь (2016) | Фото:Накануне.RU

В детских лагерях Челябинской области фиксировались единичные случаи заноса COVID-19

В Челябинской области фиксировали единичные случаи заноса коронавируса в детских оздоровительных лагерях. Об этом на брифинге по вопросам противодействия распространению коронавирусной инфекции сообщила первый заместитель губернатора региона Ирина Гехт, передает корреспондент Накануне.RU.

"Они были быстро локализованы, и дети продолжили свой отдых в тех лагерях, где они его и начинали", - рассказала замгубернатора.

Не допустить распространения коронавируса в детских лагерях, по мнению Ирины Гехт, помогло решение властей об обсервационном режиме их работы.

В настоящий момент в регионе завершена вторая смена оздоровительной летней кампании. 147 тысяч детей прошли оздоровление.

"Это достаточно серьезный охват, который чуть меньше доковидных лет", - подчеркнула она.

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Теги: коронавирус, дети, лагерь,



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