В детских лагерях Челябинской области фиксировались единичные случаи заноса COVID-19

В Челябинской области фиксировали единичные случаи заноса коронавируса в детских оздоровительных лагерях. Об этом на брифинге по вопросам противодействия распространению коронавирусной инфекции сообщила первый заместитель губернатора региона Ирина Гехт, передает корреспондент Накануне.RU.

"Они были быстро локализованы, и дети продолжили свой отдых в тех лагерях, где они его и начинали", - рассказала замгубернатора.

Не допустить распространения коронавируса в детских лагерях, по мнению Ирины Гехт, помогло решение властей об обсервационном режиме их работы.

В настоящий момент в регионе завершена вторая смена оздоровительной летней кампании. 147 тысяч детей прошли оздоровление.

"Это достаточно серьезный охват, который чуть меньше доковидных лет", - подчеркнула она.