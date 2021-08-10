10 Августа 2021
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водопровод, ЖКХ, труба, коммунальное хозяйство, ЖКХ (2019) | Фото: Накануне.RU

"У нас в стране от 60 до 70 процентов - абсолютный износ инфраструктуры ЖКХ" - Степашин

Износ коммунальной инфраструктуры в России сейчас находится на уровне 60-70%, полагает председатель наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин.

"У нас в стране от 60 до 70 процентов - абсолютный износ инфраструктуры. Еще с советских времен остались гнилые трубы", - цитирует Степашина "Комсомольская правда".

Между тем, на текущий момент в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" Фонд ЖКХ направил в регионы почти 123 млрд руб. на сокращение непригодного для проживания жилищного фонда.

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Теги: инфраструктура, жкх, износ, сети, сергей степашин, фонд жкх



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